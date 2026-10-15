Шохин заявил, что налоговые поправки Минфина могут снизить привлекательность юрисдикции РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Изменения в систему налогообложения, предложенные Минфином РФ в рамках бюджетного пакета на 2027-й и последующие годы, могут понизить привлекательность российской юрисдикции для бизнеса, считает бизнес-омбудсмен, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Речь, в частности, идет о планируемом включении в базу для НДФЛ пассивных доходов и введении обязанности для ПИФов по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%.

"Вы знаете, что среди инициатив правительства в налоговой системе много идей повышения фискальной нагрузки. Мы хотели бы отстоять в Министерстве финансов в рамках второго чтения соответствующих пакетов те механизмы, которые могут генерировать частные инвестиции, в частности, те же закрытые паевые инвестиционные фонды или личные фонды. Такие инструменты, которые сейчас во многом выполняют функции мобилизации возможных инвестиционных доходов, и их, безусловно, надо максимально использовать", - заявил Шохин, выступая на конференции "Общественный транспорт".

Он напомнил, что "эти инструменты создавались для того, чтобы российскую юрисдикцию сделать более привлекательной по сравнению с зарубежными юрисдикциями".

"Действительно, многие перевели регистрацию, редомицилировали свои компании в специальные административные районы. И бизнес реально перестал, как говорится, уводить деньги за рубеж, имея в виду привлекательность такого рода инструментов. Наверное, здесь надо какие-то мягкие переходные механизмы предусмотреть с тем, чтобы в выигрышном положении не оказались те, кто либо не успел, либо не захотел это сделать, по сравнению с добросовестными предпринимателями", - считает глава РСПП.