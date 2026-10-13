Силуанов подтвердил позицию по windfall tax о том, что внесенная версия учитывает мнение бизнеса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ на фоне продолжающейся критики механизма налога на сверхдоходы со стороны крупного бизнеса подтвердил свою позицию, согласно которой внесенная в Госдуму редакция соответствующего законопроекта уже представляет собой плод компромисса с предпринимательским сообществом.

Проект закона предусматривает, что размер налога на сверхдоход будет определяться как произведение объема добытого полезного ископаемого и величины превышения его средней цены в 2026, 2027 и 2028 годах над средней ценой за 2025 год. При этом для 2027 и 2028 гг. базовая цена за 2025 год будет индексироваться с коэффициентом 1,1 и 1,21 соответственно. Если прирост цен составит менее 10%, налога не будет. Налог будет распространяться на товарные руды черных металлов (железо, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьма, магний), многокомпонентные комплексные руды, а также горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды, калийные соли, борные руды), горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды) и полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений). Ставка налога на сверхдоходы в общем случае составит 30%, а для золота - 20%.

На прошлой неделе, уже после того, как документ был внесен в Госдуму, а РСПП направил письмо с критикой в его адрес, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что текущая версия - это результат обсуждения с бизнесом, по итогам которого в проекте появился сглаживающий последствия ценовых колебаний для плательщиков механизм.

Затем Владимир Потанин, президент "Норникеля" - крупнейшего потенциального плательщика windfall tax, заявил в интервью РБК ТВ, что разногласия по проекту остаются, а ключевым остается определение налогооблагаемой базы.

"Минфин идет навстречу, предлагая различного рода смягчения, понимая те сложности, которые возникнут у нас из-за этого налогового маневра. (...) Большая нагрузка на бизнес в этой ситуации - это нормально. Но если это из заработанных денег (то есть из прибыли - ИФ). Нельзя брать деньги авансом, нужно брать с заработанного, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Это сейчас основной предмет дискуссии с Минфином", - сказал он.

"Мы же говорим о рентных доходах, а рентные доходы учитывают ценовую конъюнктуру. Поэтому мы говорим о том, что часть изменений ценовой конъюнктуры мы предлагаем изъять - 30% в качестве налога на дополнительный доход", - сказал журналистам во вторник глава Минфина Антон Силуанов в ответ на просьбу прокомментировать недовольство бизнеса планируемой налогооблагаемой базой.

"Вообще мы с бизнесом встречались, на самом деле последняя версия, которая внесена правительством, она учитывает предложения бизнеса. То есть изначально предложенная Минфином методика была скорректирована с учётом пожеланий предпринимателей и РСПП", - сказал Силуанов.

При этом на вопрос о том, обсуждается ли эта тема сейчас, министр ответил, что "диалог с бизнесом постоянно ведется".