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В Wildberries заявили, что не взимают агентское вознаграждение с владельцев ПВЗ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries не взимает агентское вознаграждение с владельцев пунктов выдачи заказов, сообщили "Интерфаксу" в этой компании.

"Условия сотрудничества владельцев ПВЗ с Wildberries не подразумевают агентского вознаграждения. Для открытия ПВЗ Wildberries партнеру нужно арендовать помещение, выполнить ремонт в соответствии со стандартами брендбука, приобрести оборудование и мебель, а после запуска - покрывать операционные расходы", - сказали в пресс-службе Wildberries.

В компании действует программа поддержки для новых владельцев ПВЗ, при которой маркетплейс доплачивает разницу, если фактическое вознаграждение пункта за месяц окажется меньше установленной фиксированной суммы.

Ранее Ozon подтвердил введение с 1 декабря агентской платы с владельцев пунктов выдачи заказов.

"Взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора. По закону услуги агента должны оплачиваться, поэтому, чтобы соответствовать нормам закона, с 1 декабря мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ", - объяснили в компании отметив, что размер этой платы не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы. Для точек, которые работают меньше года, она составит 1 рубль, добавили в компании.

В телеграм-каналах сообщали, что для ПВЗ Ozon, работающих от одного до двух лет, плата будет составлять 125 рублей в месяц, от двух до трех лет - 275 рублей, более трех лет - 550 рублей в месяц. С 1 июля 2027 года для давно работающих пунктов плата вырастет до 2,2 тысяч рублей ежемесячно.

Ozon Wildberries ПВЗ
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