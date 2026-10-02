ПВЗ маркетплейсов планируют облагать налогом по кадастровой стоимости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество так же, как торговые центры и офисы: исходя из кадастровой стоимости, следует из поправок в Налоговый кодекс (НК), внесенных в Госдуму.

Документ (№617-9) размещен в электронной базе данных парламента, поправки являются частью бюджетного пакета.

Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание (ст. 378.2 НК). Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания.

Речь идет о пунктах приема и выдачи заказов, являющихся объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы. По закону о платформенной экономике, это пункты, где принимают, хранят и выдают товары, заказанные на маркетплейсе. Владельцем при этом может быть как сам маркетплейс, так и партнер, который держит ПВЗ.

Согласно ст. 378.2 НК, здание признается торговым центром, а помещение облагается налогом по кадастровой стоимости, если под соответствующие цели отведено или фактически используется не менее 20% площади. В случае принятия закона в эти 20% будет засчитываться и площадь ПВЗ.

Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество исходя из балансовой стоимости объекта, которая ежегодно уменьшается за счет амортизации. Для торговых центров, офисов и ряда других объектов из региональных перечней налог считается от кадастровой стоимости, которую определяет государство при кадастровой оценке и которая обычно ближе к рыночной. Законопроект добавляет в число таких объектов ПВЗ.

О необходимости облагать ПВЗ по кадастровой стоимости в конце 2024 г. заявлял комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В письме (от 26.12.2024) в ФНС комитет предложил рассмотреть вопрос включения в перечень таких объектов нежилые помещения, используемые электронными торговыми площадками для размещения пунктов выдачи заказов. В феврале 2025 г. Минпромторг разъяснил, что по действующему законодательству вопрос решается индивидуально, в каждом конкретном случае путем соотнесения фактических характеристик признакам торгового объекта. Тогда же Минфин сообщил, что для исключения неопределенности будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс. ФНС направила эти разъяснения в налоговые органы и региональным властям. В случае принятия нормы вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество.