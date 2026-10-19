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Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ozon подтвердил введение с 1 декабря агентской платы с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), она не превысит 1% от вознаграждения за заказы.

Ранее информация о таких планах компании появилась в различных телеграм-каналах. В Ozon подтвердили эту информацию.

"Взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора. По закону услуги агента должны оплачиваться, поэтому, чтобы соответствовать нормам закона, с 1 декабря мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ", - сказали в пресс-службе компании.

Размер этой платы не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы. Для точек, которые работают меньше года, она составит 1 рубль.

Как сообщали телеграм-каналы, для ПВЗ, работающих от одного до двух лет, плата будет составлять 125 рублей в месяц, от двух до трех лет - 275 рублей, более трех лет - 550 рублей в месяц. С 1 июля 2027 года для давно работающих пунктов плата вырастет до 2,2 тысячи рублей ежемесячно.

Ozon ПВЗ
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