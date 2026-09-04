Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Wildberries (входит в группу RWB) открыла первые партнерские пункты приема (ППТ) для обработки товаров продавцов, они начали работать в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах, сообщает компания.

Wildberries в начале августа объявила о запуске тестирования программы по открытию партнерских хабов для хранения и обработки товаров продавцов маркетплейса в рамках мер поддержки продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Как поясняет компания, если продавец работает по модели продаж FBW (продажи со склада Wildberries), то ППТ принимает его товары для дальнейшей отправки на логистические объекты компании. Если выбрана модель FBS (продажи со склада продавца), то ППТ становится промежуточным пунктом: продавец привозит туда товар, а уже оттуда он отправляется напрямую к клиенту в пункт выдачи заказов. Также пункты приемы товаров используются для временного хранения возвратов продавцов.

Владельцы ППТ будут получать вознаграждение за каждую принятую коробку так же, как и в обычных пунктах выдачи заказов. Кроме того, если возвраты продавцов хранятся на территории пункта более трех дней, компания доплатит за временное хранение.

В настоящее время Wildberries продолжает принимать и рассматривать заявки на открытие пунктов приема товаров из всех регионов России, а максимальный объем обработанных товаров на одном из тестовых ППТ уже составил более 10 тыс. единиц.

Для открытия такого объекта требуется помещение площадью не менее 100 кв. м с удобным подъездом, просторной парковкой, видеонаблюдением и необходимым оборудованием.

В последние несколько недель логистические объекты Wildberries пострадали в результате атак БПЛА в разных регионах РФ. На фоне этого Wildberries-Russ разработала меры поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак.