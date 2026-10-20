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Россия за 9 месяцев снизила выручку от экспорта мяса птицы в Китай в 1,7 раза

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия за 9 месяцев 2026 года поставила в Китай мяса птицы и субпродуктов на $208,2 млн, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года (поставки на $354,5 млн) экспортная выручка снизилась в 1,7 раза. Тем не менее, Россия сохранила второе место среди основных поставщиков этой продукции в Китай.

В сентябре поставки из России сократились до $20,1 млн с $32,8 млн в сентябре 2025 года и с $21,5 млн в августе 2026 года.

В 2026 году Китай закупает мясо птицы в 10 странах. Наиболее крупными поставщиками являются Бразилия (на $1,1 млрд) и Таиланд (на $154,3 млн).

В свою очередь Китай за 9 месяцев нарастил поставки мяса птицы в Россию до $173,3 млн со $106,2 млн годом ранее. Но сентябрьские отгрузки в годовом выражении оказались ниже - $18,6 млн против $21,7 млн в сентябре 2025 года и $21,9 млн в августе этого года.

Китай поставляет мясо птицы в 82 страны мира.

В 2025 году Россия экспортировала в Китай мяса птицы и субпродуктов на $445,6 млн, что на 3,6% больше, чем в 2024 году (на $430 млн). Поставки из КНР выросли на 39,6%, до $175,4 млн со $125,6 млн.

Таиланд Китай Бразилия КНР ГТУ
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