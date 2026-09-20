Поставки мяса птицы из Китая в РФ в августе впервые превысили российский экспорт в эту страну

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе экспортировал в РФ мяса птицы на $21,9 млн, импорт из РФ составил $21,5 млн, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в воскресенье.

Таким образом, отгрузки мяса птицы из Китая в РФ в минувшем месяце впервые в этом году превысили ввоз этой российской продукции. Но по итогам восьми месяцев в годовом выражении поставки из РФ в КНР ($188,2 млн) превышают показатели импорта из Китая ($154,7 млн).

Выручка РФ от экспорта мяса птицы в Китай по итогам восьми месяцев снизилась в 1,7 раза - с $322 млн за аналогичный период прошлого года. В августе поставки упали до $21,5 млн с $51,5 млн в августе прошлого года и $35,5 млн в июле этого года.

Но несмотря на снижение, РФ за восемь месяцев сохранила второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай. Ведущим экспортером является Бразилия ($951,9 млн), топ-3 замыкает Таиланд ($130,7 млн). Всего Китай закупает мясо птицы в 10 странах.

Китай за восемь месяцев увеличил поставки мяса птицы в РФ почти в два раза, до $154,7 млн с $86,5 млн годом ранее.

Китай поставляет мясо птицы в 79 стран мира.

Как сообщалось, в 2025 году РФ экспортировала в Китай мяса птицы и субпродуктов на $445,6 млн, что на 3,6% больше, чем в 2024 году (на $430 млн). Поставки из КНР выросли на 39,6%, до $175,4 млн со $125,6 млн.