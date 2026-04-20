Китай в I квартале в 1,5 раза снизил закупки мяса птицы в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Китай в первом квартале этого года импортировал из РФ мяса птицы и субпродуктов из него на $70 млн, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($107,6 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В марте закупки снизились до $24,1 млн с $35,4 млн годом ранее.

Тем не менее РФ по итогам трех месяцев сохранила второе место среди девяти поставщиков мяса птицы в КНР. Лидирует Бразилия ($234,8 млн), топ-3 замыкает Таиланд ($52,6 млн).

В то же время экспорт мяса птицы из Китая в РФ в январе-марте увеличился в 2,2 раза, до $39,5 млн с $17,9 млн годом ранее.

В марте поставки выросли до $12,9 млн с $9,1 млн в марте 2025 года.

Всего за этот период Китай поставлял мясо птицы в 65 стран, причем наиболее активно - в страны бывшего советского пространства. Так, выручка от экспорта в Киргизию составила $16,2 млн, Грузию - $6,9 млн, Казахстан - $4,9 млн, Туркмению - $4,4 млн, Узбекистан - $3,7 млн.

В 2025 году РФ экспортировала в Китай мяса птицы и субпродуктов на $445,6 млн, что на 3,6% больше, чем в 2024 году (на $430 млн). Поставки из КНР выросли на 39,6%, до $175,4 млн со $125,6 млн.

В начале этого года производители мяса птицы и свинины (взаимозаменяемые виды мяса) РФ высказывали озабоченность резким ростом импорта курятины из Китая, сообщалось ранее. По оценке Национального союза свиноводов, в 2025 году было ввезено более 110 тыс. тонн, примерно по 20 тыс. тонн в месяц. Если эта тенденция по импорту мяса птицы из КНР с внешнеторговой себестоимостью в 250-280 рублей за килограмм сохранится, то цены на свиной окорок в РФ могут снизиться на 10-15% (среднегодовая цена в 2025 году 290 рублей за килограмм), опуститься до или даже ниже себестоимости, прогнозировал союз.

Представители отрасли говорили о необходимости следить за этой тенденцией.

По оценке Росптицесоюза, в 2025 году РФ экспортировала 445,4 тыс. тонн мяса птицы, что на 6,4% больше, чем в 2024 году (428,1 тыс. тонн).