Россельхознадзор выявил нарушения в поставках мяса птицы из Китая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в рамках контроля безопасности ввозимого из КНР мяса птицы обнаружил нарушения в продукции некоторых предприятий.

Как сообщается в материалах службы, с 16 апреля этого года введены ограничения на ввоз продукции предприятия Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd. Причина - обнаружение листерий в замороженной грудке курицы. В начале месяца после обнаружения первого нарушения в отношении продукции предприятия был введен усиленный лабораторный контроль. Повторное нарушение привело к ограничению поставок.

Кроме того, с середины марта из-за бактериальной обсемененности действует запрет на поставки продукции с предприятия Heilongjiang Grand Forest Food Group Co., Ltd. Его введению также предшествовал усиленный лабораторный контроль.

Как сообщалось, по данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в январе-марте Китай поставил в РФ мяса птицы $39,5 млн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $17,9 млн). В марте поставки выросли до $12,9 млн с $9,1 млн в марте 2025 года.

Между тем, производители мяса птицы и свинины (взаимозаменяемые виды мяса) РФ в последнее время высказывают озабоченность резким ростом импорта курятины из Китая. По оценке Национального союза свиноводов, в 2025 году было ввезено более 110 тыс. тонн, примерно по 20 тыс. тонн в месяц. Если эта тенденция по импорту мяса птицы из КНР с внешнеторговой себестоимостью в 250-280 рублей за килограмм сохранится, то цены на свиной окорок в РФ могут снизиться на 10-15% (среднегодовая цена в 2025 году 290 рублей за килограмм), опуститься до или даже ниже себестоимости, прогнозировал союз.

По данным участников рынка, опрошенных "Известиями", за счет увеличения доли дешевой китайской курицы мясопереработчики закрывают собственные потребности и сдерживают растущие издержки. По данным Национальной мясной ассоциации, которые приводит издание, оптовая стоимость куриного филе из КНР составляет около $1,4 за 1 кг. Для сравнения: российская продукция более чем вдвое дороже - 275 рублей, или $3,6 за 1 кг за период с 20 апреля по 26 апреля, по данным NTech.