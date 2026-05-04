Поиск

Россельхознадзор выявил нарушения в поставках мяса птицы из Китая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в рамках контроля безопасности ввозимого из КНР мяса птицы обнаружил нарушения в продукции некоторых предприятий.

Как сообщается в материалах службы, с 16 апреля этого года введены ограничения на ввоз продукции предприятия Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd. Причина - обнаружение листерий в замороженной грудке курицы. В начале месяца после обнаружения первого нарушения в отношении продукции предприятия был введен усиленный лабораторный контроль. Повторное нарушение привело к ограничению поставок.

Кроме того, с середины марта из-за бактериальной обсемененности действует запрет на поставки продукции с предприятия Heilongjiang Grand Forest Food Group Co., Ltd. Его введению также предшествовал усиленный лабораторный контроль.

ЭкономикаКитай в I квартале в 1,5 раза снизил закупки мяса птицы в РФЧитать подробнее

Как сообщалось, по данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в январе-марте Китай поставил в РФ мяса птицы $39,5 млн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $17,9 млн). В марте поставки выросли до $12,9 млн с $9,1 млн в марте 2025 года.

Между тем, производители мяса птицы и свинины (взаимозаменяемые виды мяса) РФ в последнее время высказывают озабоченность резким ростом импорта курятины из Китая. По оценке Национального союза свиноводов, в 2025 году было ввезено более 110 тыс. тонн, примерно по 20 тыс. тонн в месяц. Если эта тенденция по импорту мяса птицы из КНР с внешнеторговой себестоимостью в 250-280 рублей за килограмм сохранится, то цены на свиной окорок в РФ могут снизиться на 10-15% (среднегодовая цена в 2025 году 290 рублей за килограмм), опуститься до или даже ниже себестоимости, прогнозировал союз.

По данным участников рынка, опрошенных "Известиями", за счет увеличения доли дешевой китайской курицы мясопереработчики закрывают собственные потребности и сдерживают растущие издержки. По данным Национальной мясной ассоциации, которые приводит издание, оптовая стоимость куриного филе из КНР составляет около $1,4 за 1 кг. Для сравнения: российская продукция более чем вдвое дороже - 275 рублей, или $3,6 за 1 кг за период с 20 апреля по 26 апреля, по данным NTech.

Россельхознадзор РФ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

 Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

 Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

Экс-начальник Войск РХБ защиты ВС РФ Станислав Петров скончался в Москве

Путин продлил срок госслужбы главе Росфинмониторинга Чиханчину еще на год

Суд о взыскании имущества Руслана Цаликова на 7 млрд рублей начнется 13 мая

Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

 Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

Бутягин продолжит раскопки в Крыму

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2034 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9230 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов