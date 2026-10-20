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Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России
Фото: Oleksii Bolshykh/iStock/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Объем денежных переводов из России в Армению в случае приостановки ее членства в ЕЭАС сократится более чем вдвое - до $1,8 млрд по сравнению с $3,88 млрд за 2025 год.

Такие оценки приводятся в докладе "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", который представлен во вторник членами Евразийского межправительственного совета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Совокупный показатель переводов в Армению из всех стран ЕАЭС может упасть до $1,85 млрд с $3,95 млрд в 2025 году, говорится в документе.

В 2025 году, по данным Евразийской экономической комиссии, численность трудящихся из Армении в странах ЕАЭС составила 126,9 тысячи человек, из них 124,6 тысячи человек, или 98,2%, работали в России. На трудящихся из Армении в случае приостановки членства в ЕЭАС будут распространены квотные ограничения, вводимые в государствах-членах союза в целях регулирования рынка труда, а для их доходов - восстановлен режим налогообложения для работников из третьих стран.

Также в этом сценарии будет восстановлен и режим налогообложения товаров из Армении в порядке, применяемом в отношении товаров из третьих стран.

ЕАЭС Армения
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