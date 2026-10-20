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Приостановка членства Армении в ЕАЭС приведет к ухудшению ее экономических показателей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Приостановка членства Армении в Евразийском экономическом союзе приведет к ухудшению ее экономических показателей, для экономик других членов ЕАЭС последствия существенными не будут, говорится в докладе членов Евразийского межправсовета.

"Согласно прогнозным оценкам, приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Республики Армения (...) Для экономик государств-членов Союза экономический эффект приостановления членства Республики Армения не будет являться существенным", - говорится в докладе "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", подготовленном членами Евразийского межправительственного совета от Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

В докладе отмечается, что принятие Арменией закона о начале процесса по вступлению в ЕС "несет риски достижения целей Функционирования ЕАЭС, определенных Договором о Евразийском экономическом Союзе".

"В таких условиях иные Стороны Договора о Евразийском экономическом Союзе от 29 мая 2014 года в соответствии с общепризнанными нормами и Принципами международного права и, в частности, с положениями Венской Конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года имеют право принять совместное решение о временном приостановлении действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в отношении Республики Армения", - говорится в документе.

Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, "уважая право народа Республики Армения самостоятельно решать вопрос об участии или неучастии в тех или иных союзах и интеграционных объединениях, не заинтересованы в выходе Республики Армения из состава Евразийского экономического союза".

Армения ЕАЭС
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