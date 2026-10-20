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Подготовлен доклад о последствиях приостановки членства Армении в ЕАЭС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в связи с инициированным республикой процессом обсуждения интеграции в Евросоюз, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Документ будет направлен на рассмотрение членам Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), главам стран - участниц союза.

Ранее сообщалось, что ближайшее заседание ВЕЭС должно состояться в декабре 2026 года.

В пресс-службе кабинета министров РФ напомнили, что доклад подготовлен во исполнение совместного заявления президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии от 29 мая 2026 года.

"Доклад включает информацию о принятых Арменией мерах, направленных на вступление в ЕС, анализ совместимости правовых режимов ЕАЭС и ЕС (в частности, обязательств республики Армения в рамках членства в ЕАЭС и обязательств, связанных со вступлением в ЕС), информацию о правовых механизмах, призванных предотвратить риски, возникающие вследствие решения республики Армения о вступлении в ЕС, а также оценки возможных последствий приостановления в отношении республики Армения действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - отметили в кабмине.

ЕАЭС Армения ЕС
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