"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу в России на минувшей неделе продолжили рост, начавшийся в конце сентября-начале октября после продолжительного обвала, говорится в мониторинге компании "ПроЗерно".

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Владимир Петриченко, одной из причин этой динамики является укрепление экспортных котировок. Определенное влияние оказывают и планы по проведению госзакупок зерна в интервенционный фонд, старт которых намечен на конец октября.

По его словам, экспорт зерна в сентябре сократился до 2,42 млн тонн с 5,6 млн тонн год назад. При этом запасы зерна в сельхозорганизациях на 1 октября практически совпали с прошлогодними - 42,6 млн тонн.

Как отмечается в мониторинге компании, причина такого выравнивания показателей в том, что резко замедлилось поступление нового урожая. В сентябре намолочено 20,9 млн тонн против 32,8 млн тонн годом ранее.

Цены на пшеницу 3 класса на минувшей неделе больше всего выросли в Поволжье - на 620 рублей, до 10 360 рублей за тонну (EXW европейская часть России, с НДС). На юге рост составил 600 рублей, до 9 583 рублей, в Сибири - 485 рублей, до 12 217 рублей, в Черноземье - 200 рублей, до 9 888 рублей, на Урале - 100 рублей, до 11 217 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса также больше всего повысились в Поволжье - на 390 рублей, до 9 030 рублей. В Сибири эта пшеница подорожала на 200 рублей, до 10 500 рублей, в Черноземье и на юге - на 150 рублей, до 8 525 и 8 383 рублей соответственно. На Урале цены не изменились.

Цены на пшеницу 5 класса в Поволжье выросли на 670 рублей, до 7 740 рублей, в Черноземье - на 250 рублей, до 7 438 рублей, в Сибири - на 185 рублей, до 9 300 рублей, на юге - на 115 рублей, до 6 850 рублей, на Урале - на 100 рублей, до 8 417 рублей за тонну.

Исключением из этой динамики стал центр, где цены на пшеницу 3 класса не изменились, на пшеницу 4 класса снизились на 190 рублей, на пшеницу 5 класса - на 80 рублей.

Цены на фуражный ячмень двигались разнонаправленно: снизились в центре на 200 рублей, до 8 430 рублей, в Черноземье - на 140 рублей, до 8 075 рублей. Наибольший рост зафиксирован на юге - на 635 рублей, до 9 467 рублей за тонну.

Цены на продовольственную рожь в основном росли, больше всего в центре - 285 рублей, до 14 217 рублей за тонну.

Цены на кукурузу везде снижались, больше всего в Черноземье - на 615 рублей, до 11 125 рублей. Наибольший рост цен на овес зафиксирован в Сибири - на 630 рублей, до 9 850 рублей за тонну.

Согласно мониторингу, динамика мировых цены на пшеницу на минувшей неделе была разнонаправленной. Так, американская пшеница подешевела на $5, до $283 за тонну, французская - на $1, до $280. Расчетная цена российской пшеницы в Новороссийске (FOB) выросла на $5, до $210 за тонну. Цена в балтийском Высоцке (FOB) повысилась на $3, до $270 за тонну.