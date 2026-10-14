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"ПроЗерно" прогнозирует рост транзита российской пшеницы через Латвию до конца года до 0,6-1 млн т

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Поставки российской пшеницы в Латвию в августе-сентябре превысили 300 тыс. тонн, в том числе и транзит. До конца 2026 года транзит может вырасти до 0,6-1 млн тонн, сообщает компания "ПроЗерно".

"На фоне сообщений о невозможности полного запрета транзита российского зерна через Латвию хотим обратить внимание на фактические объемы поставок. По нашим оценкам, только за август-сентябрь 2026 года из России в Латвию было экспортировано более 300 тыс. тонн пшеницы", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, речь может идти не только о ранее заключенных контрактах на транзит 300 тыс. тонн зерна, о которых сообщают латвийские власти, но и о значительных объемах уже состоявшихся поставок.

Таким образом, до конца календарного года транзит через страны Балтии может составить от 0,6 млн до 1 млн тонн зерна, прогнозируют эксперты.

Как сообщалось, власти Латвии планировали повысить до 300% плату за транзит российского зерна или запретить его. Но, как заявил во вторник премьер-министр Андрис Кулбергс, самостоятельно это сделать невозможно, только через решение ЕС. "Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски", - сказал он. Его цитировал портал новостей Латвийского радио и телевидения LSM.

В частности, у Латвии имеются ранее заключенные договоры на транзит до 300 тыс. тонн. Члены правительства были проинформированы, что в случае запрета Латвии придется считаться с риском судебных исков на сумму от 200 млн евро до 800 млн евро.

По словам Кулбергса, Литва в настоящее время вовлечена в судебное разбирательство по аналогичному делу на 12 млрд евро.

ПроЗерно Латвия
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