Эксперты отметили начало стабилизации цен на зерно в РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Внутренние цены на зерно в РФ после продолжительного обвала начали стабилизироваться, объявленные на конец октября закупочные интервенции (госзакупки зерна) создают предпосылки для поддержания рынка, сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно".

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", на прошедшей неделе цены на пшеницу двигались разнонаправленно, но амплитуда их колебания значительно сократилась.

Так, цены на пшеницу 3 класса больше всего выросли в центре – на 310 рублей до 10 790 рублей за тонну (EXW европейская часть РФ, с НДС), наибольшее падение было отмечено в Поволжье – на 290 рублей (на 430 рублей неделей ранее) до 9 740 рублей за тонну. В остальных регионах ценовая динамика была слабой.

Центр лидирует и по росту цен на пшеницу 4 класса – на 700 рублей до 9 680 рублей за тонну. В Сибири эта пшеница подорожала на 250 рублей до 11 357 рублей, в Черноземье – на 215 рублей до 8 375 рублей. Наибольшее снижение зафиксировано в Поволжье – на 310 рублей (на 530 неделей ранее) до 8 640 рублей.

Наибольший рост цен на рынке пшеницы 5 класса также был отмечен в центре – на 190 рублей до 8 080 рублей за тонну. В Сибири рост составил 185 рублей до 9 117 рублей, в Черноземье – 140 рублей до 7 188 рублей. Динамика снижения, наблюдавшаяся на юге, в Поволжье и на Урале, была слабой.

Цены на фуражный ячмень в основном восстанавливались после падения неделей ранее. Больше всего это зерно подорожало в центре - на 610 рублей, до 8 630 рублей. В Черноземье рост составил 440 рублей до 8 213 рублей, на юге – 415 рублей – до 8 333 рублей. В Поволжье и в Сибири темпы роста были меньше, на Урале цены не изменились.

Цены на продовольственную рожь больше всего снизились в центре – на 390 рублей до 13 933 рублей. Наибольший рост зафиксирован в Сибири – на 625 рублей до 12 000 рублей за тонну.

Цены на кукурузу в основном падали, больше всего на юге – на 815 рублей до 10 617 рублей, и в Поволжье – на 550 рублей до 11 575 рублей за тонну.

Цены на овес прибавили в центре 80 рублей до 8 844 рублей, в Сибири они снизились на 240 рублей до 9 220 рублей. В остальных регионах цены не изменились.

Согласно мониторингу, мировые цены на пшеницу на минувшей неделе росли. Так, американская пшеница подорожала на $2 до $288 за тонну, французская – на $6 до $281. Расчетная цена российской пшеницы в Новороссийске (FOB) снизилась на $5 до $205 за тонну. Цена в балтийском Высоцке (FOB) выросла на $2 до $267 за тонну.

Как сообщалось, закупочные интервенции на рынке зерна РФ в объеме до 3 млн тонн могут начаться в конце октября.