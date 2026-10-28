Глава Минсельхоза рассчитывает на урожай зерна в 140 млн тонн

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия к настоящему времени собрала 135 млн тонн зерна в бункерном весе, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах форума "Россия - Африка".

По ее словам, уборка пшеницы завершена, продолжается уборка кукурузы. "Она идет хорошо, урожайность кукурузы выше, чем в прошлом году", - отметила Лут.

"У нас прогноз (сбора - ИФ) есть 140 млн тонн, надеемся на него выйти", - сказала она.

Лут также сообщила, что продолжается сев озимых. "Он проходит нормально. Того снижения площадей, которое ожидалось, нет. Мы отстаем, мне кажется, тысяч на 200 гектаров всего от прошлого года. Идем нормально", - заверила она.

В 2025 году Россия собрала 141,2 млн тонн зерна, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы.