MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

Фото: Максим Конанков/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Венгерская MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% акций сербской компании NIS, говорится в сообщении MOL.

"Энергетический суверенитет стран, не имеющих выхода к морю, требует сотрудничества сильных местных нефтеперерабатывающих заводов, работающих предсказуемо и успешно, а также участия надежных партнеров. Поэтому группа MOL ведет переговоры с ADNOC, национальной нефтяной компанией ОАЭ, о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера, сохраняя при этом контрольный пакет акций и контроль со стороны MOL", - приводятся в сообщении слова главы MOL Жолта Хернади.

Для завершения сделки, помимо прочего, требуется одобрение OFAC (Управления по контролю за иностранными активами США), а также государственных и региональных органов власти Сербии. Предварительное соглашение определяет ключевые условия договора купли-продажи, включая сроки проведения комплексной проверки NIS и получения необходимых разрешений регулирующих органов. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

Ранее в понедельник сербский телеканал RTS со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравку Джедович Ханданович сообщил, что "Газпром" и венгерская MOL согласовали основные положения договора о продаже акций сербской NIS, при этом Сербии удалось улучшить свои позиции, и в будущем она сможет увеличить свою долю в NIS на 5%. Она также говорила, что партнеры из ОАЭ войдут в сделку.

Ханданович заявила, что MOL взяла на себя обязательство не закрывать нефтеперерабатывающий завод в Панчево, а поддерживать прежний уровень производства и увеличивать его в соответствии с потребностями.

Ранее OFAC продлило до 24 марта срок лицензии, разрешающей переговоры акционеров NIS по продаже российской доли. Основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.