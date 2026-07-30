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Около 6 тыс. льготных ИТ-ипотек выдано в I полугодии на сумму более 41 млрд руб.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Около 6 тыс. льготных ипотечных кредитов для сотрудников ИТ-компаний выдано в I полугодии 2026 года на сумму более 41 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минцифры РФ со ссылкой на данные отчетностей банков.

Как говорится в сообщении министерства, с начала программы (2022 год) льготную ИТ-ипотеку оформили 100 тыс. сотрудников ИТ-компаний.

В 2024 году правила программы изменились - был сделан фокус на сохранении кадров в регионах, на Москву и Санкт-Петербург программа теперь не распространяется. В рамках программы сотрудники ИТ-компаний могут оформить ипотеку по ставке до 6%.

На обновлённых условиях приобрели недвижимость почти 22 тыс. человек на сумму около 150 млрд рублей, уточняет Минцифры.

Регионами-лидерами по выдаче ИТ-ипотеки на обновлённых условиях стали: Московская область (2,7 тыс. кредитов), Татарстан (1,8 тыс.), Свердловская область (1,7 тыс.), Новосибирская область (1,5 тыс.), Краснодарский край (1,2 тыс.).

В 2026 году планируется поддержать не менее 11 тыс. ИТ-специалистов, уточняет Минцифры.

Как говорится в сообщении, финансирование льготных ипотечных программ определяется законом о бюджете и может пересматриваться в новом финансовом году. Банки периодически могут приостанавливать приём заявок: выделенные государством средства со временем заканчиваются, и тогда кредиторы ждут пополнения лимита.

"В текущем году все средства, зарезервированные на реализацию программы, предусмотрены банкам в полном объёме", - заверяет Минцифры.

Министерство также напоминает, что для компаний - резидентов "Сколково" и инновационных научно-технологических центров с 1 января 2026 года установлены ограничения по совмещению профильных налоговых льгот и преференций для ИТ-компаний. При этом для тех сотрудников, которые взяли ипотеку до конца 2025 года, было введено исключение и сохранена льготная ставка.

"ИТ-ипотека - одна из ключевых мер поддержки ИТ-отрасли. Статистика показывает, что интерес к программе ежегодно растёт, и она развивается опережающими темпами: в прошлом году плановые показатели были достигнуты уже в ноябре, а к концу года - перевыполнены почти на 19%", - говорится в сообщении.

Минцифры РФ
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