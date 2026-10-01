В РФ с 1 октября меняются условия семейной ипотеки

Ставка и сумма будут зависеть от количества детей и региона

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти РФ с 1 октября корректируют условия программы семейной ипотеки: процентная ставка и сумма теперь зависят от количества детей и региона проживания семьи.

Льготная ипотека будет предоставляться на всей территории России (за исключением четырех столичных регионов) по ставке 2% годовых и максимальной сумме кредита в 10 млн руб. для семей с пятью и более детьми (где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора); 4% годовых, 10 млн руб. - для семей с четырьмя детьми; 6% годовых, 10 млн руб. - для семей с тремя детьми; 8% годовых, 8 млн руб. - для семей с двумя детьми; 10% годовых, 6 млн руб. - для семей с одним ребенком.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей семейная ипотека теперь будет выдаваться под 4% годовых максимум на 18 млн руб. - для семей с пятью и более детьми; 6% годовых, 18 млн руб. - для семей с четырьмя детьми; 8% годовых, 18 млн руб. - для семей с тремя детьми; 10% годовых, 15 млн руб. - для семей с двумя детьми; 12% годовых, 12 млн руб. - для семей с одним ребенком.

Дополнительно ставка 6% сохраняется для семей с ребенком с инвалидностью или при первоначальном взносе более 50%.

Кроме того, власти ограничили максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита - 15 лет (далее - рыночная ставка, которая будет привязана к ключевой), а также обязательность регистрации заемщика в купленном жилье в течение 5 лет после оформления права собственности, иначе ставка может быть повышена.

Условия по льготной ипотеке на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья остаются на уровне ставки 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи.

На текущий момент по программе семейной ипотеки с момента ее запуска в 2018 году выдано льготных кредитов на сумму около 11 трлн рублей для более чем 2 млн семей.

Семейная ипотека является самой массовой льготной программой. Программа по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом и семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жилье в городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в регионах с низким объемом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.