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Шохин заявил об обсуждении с кабмином идеи обложения сверхприбыли, а не сверхдоходов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бизнес рассчитывает ко второму чтению бюджетного пакета и налоговых поправок согласовать с правительством отказ от налога на сверхдоходы для отдельных отраслей в пользу налогообложения прибыли. О том, что такой диалог ведется, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

Он напомнил о том, что несколько лет назад бизнесу и власти удалось согласовать взаимоприемлемый механизм налога на сверхприбыль, windfall tax, и предложил опираться на этот опыт.

"Мы понимаем, что бюджет сбалансирован и там не тронешь ни одну статью, скажем, уменьшающую доходную базу бюджета. Но мы должны думать о доходной базе бюджета 2028-го и последующих лет. Потому что инвестиции – это то, что создает эту налоговую базу в будущем. И, безусловно, поддерживать те компании, которые готовы инвестировать, могут инвестировать, в том числе используя существующие запущенные механизмы поддержки", - отметил Шохин.

"Поэтому я думаю, что мы еще попробуем, наверное, в ближайшие дни посмотреть на то, чтобы фискальные налоговые инициативы не сдвигали еще дальше вправо инвестиционные планы компаний. В частности, одна из идей, которую мы обсуждаем с правительством, что все-таки облагать нужно не обороты компаний, не доходы компаний, а прибыль, финансовый результат, чистую прибыль. Там, где эта сверхприбыль имеется, её можно по справедливости, что называется, делить между организациями и федеральным бюджетом", - добавил он.

Шохин призвал ориентироваться на пример с windfall tax, когда ряд компаний, получивших сверхприбыль, выплатили налог на нее. "Мы один раз такой эксперимент проделали в 2023 году, был, так сказать, использован механизм windfall tax, налога на сверхприбыль. Бизнес, правительство и Минфин здесь нашли формулы для расчёта, приемлемые для обеих сторон. И сейчас мы тоже попробуем поискать такие же инструменты в рамках подготовки бюджета и налогового пакета ко второму чтению Государственной Думой", - заявил глава РСПП.

Он отметил, что РСПП фиксирует неутешительную динамику инвестпланов компаний: "Мы видим, что бизнес урезал свою инвестиционную активность, и, честно говоря, прогноз Минэкономразвития не позволяет, наверное, говорить о том, что у нас идет запуск нового инвестиционного цикла. По прогнозу (запуск инвестцикла произойдет - ИФ) в лучшем случае в 2028 году".

Шохин также критически отозвался о предложенном "Деловой Россией" механизме стимулирования инвестиций в РФ через отложенный на пять лет федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ).

"Мы считаем, что не всегда нужна здесь работа по поиску каких-то новых решений. В частности, вот недельной давности встреча "Деловой России" с президентом, где Алексей Репик предложил новую форму поддержки – инвестиционный вычет по типу tax increment financing. Это известная норма, но она предполагает, что финансирование текущего инвестиционного проекта идет за счет будущей прибыли. Льготу получает инвестор через пять и более лет. Как я уже сказал, иногда не понятно, что будет с теми механизмами, которые сейчас существуют, как они поменяются за эти годы. Поэтому к предложению дать льготу и получить льготу через пять и более лет, безусловно, инвестор будет относиться достаточно осторожно", - считает Шохин.

Александр Шохин РСПП Минэкономразвития Минфин
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