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Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривают введение налога на сверхдоходы для компаний горно-металлургического сектора, в редакции, поступившей в Госдуму, сглаживает последствия резких ценовых изменений для будущих плательщиков, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом, нашли компромисс по налогу на сверхдоход. Их больше всего этот налог волновал, - сказал он. - Сделали так, чтобы те, у кого всплески (то есть большой размер потенциального платежа за один календарный год - ИФ), там их сгладили".

Министр не прокомментировал письмо РСПП с критикой законопроекта о windfall tax, о котором стало известно уже после внесения правительственных поправок в парламент.

В соответствии с законопроектом, размер налога на сверхдоходы будет определяться как произведение объема добытого полезного ископаемого и величины превышения его средней цены в 2026, 2027 и 2028 годах над средней ценой за 2025 год. При этом для 2027 и 2028 годов базовая цена за 2025 год будет индексироваться с коэффициентом 1,1 и 1,21 соответственно. Если прирост цен составит менее 10%, налога не будет.

Производители металлов и удобрений могут заплатить до 30% от сверхдоходов за 2026-2028 годы, если средняя цена полезных ископаемых на мировом рынке за каждый год будет на 10% выше уровня базового 2025 года (в рублевом эквиваленте).

Налог будет распространяться на товарные руды черных металлов (железо, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьма, магний), многокомпонентные комплексные руды, а также горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды, калийные соли, борные руды), горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды) и полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений).

Ставка налога на сверхдоходы в общем случае составит 30%, а для золота - 20%.

При этом общая сумма нового налога будет ограничена 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом начисленного НДПИ.

Заплатить налог компании должны будут в 2027-2029 годах не позднее 28 апреля, однако законопроектом предусмотрена возможность рассрочки платежей. В случае если сумма налога к уплате в 2027 году превысит 4% выручки компании от реализации полезных ископаемых, сумма в пределах этой величины подлежит уплате не позднее 28 апреля 2027 года, а сумма превышения - не позднее 28 апреля 2029 года. В отношении налога, подлежащего уплате в 2028 году, аналогичный порядок применяется с использованием величины, равной 5% выручки, при этом сумма превышения также подлежит уплате не позднее 28 апреля 2029 года.

Поступления по налогу на сверхдоходы для горно-металлургических компаний, согласно пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, ожидаются на уровне 200 млрд рублей ежегодно.

Основными плательщиками из публичных компаний будут "Норникель" и "Полюс". Для "Норникеля", по оценкам Ахмеда Алиева из "Т-Инвестиций", сумма налога за три года оценивается примерно в 151 млрд рублей, что эквивалентно чуть выше 7% от общей EBITDA за три года. Для "Полюса" налог ожидается за 2026 и 2027 годы, в 2028 году налог может обнулиться, так как, по данным аналитика, прогнозируются более низкие цены на золото. Как следствие, общая сумма налогов для "Полюса" за 2026-2027 гг. может составить порядка 49 млрд рублей, что отнимет более 3,5% от EBITDA. "ФосАгро" и "Русал", по оценке Алиева, будут свободны от налога на протяжении всего периода, так как критерием выступает изменение цен не на конечную продукцию, а продукты первых переделов, где на данный момент не просматривается рост рублевых цен.

НДПИ РСПП Антон Силуанов Минфин Норникель Полюс
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