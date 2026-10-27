Комитет Думы предложил учесть рентабельность компаний при взимании налога на сверхдоходы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает при подготовке ко второму чтению законопроекта о налоге на сверхдоходы обсудить возможность учета финансового положения и текущей рентабельности налогоплательщиков, а также фактической возможности уплаты ими налога, следует из заключения комитета.

Законопроект "О налоге на сверхдоходы" (№618-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета. Налог будет взиматься с компаний, добывающих руды черных и цветных металлов, драгоценные металлы, а также горно-химическое сырье, если средняя мировая цена на него в 2026-2028 гг. превысит уровень 2025 года более чем на 10% (в рублевом эквиваленте). Базой станет произведение объема добычи и величины превышения цены, ставка составит 30%, для золота – 20%. Сумма налога будет ограничена 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом НДПИ. Уплатить налог нужно будет в 2027-2029 гг., предусмотрена возможность рассрочки. Поступления от налога, согласно пояснительной записке к проекту бюджета, ожидаются на уровне 200 млрд рублей ежегодно.

"При подготовке законопроекта ко второму чтению предлагается обсудить возможность учета финансового положения и текущей рентабельности налогоплательщиков, а также фактической возможности уплаты ими налога на сверхдоходы для формирования размера их налогового обязательства, что позволит не стать налогу на сверхдоходы препятствием для ведения низкорентабельными и убыточными добывающими организациями хозяйственной деятельности", - говорится в заключении комитета.

Комитет обращает внимание, что объект налогообложения основан на приросте стоимости добытого полезного ископаемого, а не на фактическом финансовом результате. Прирост цены на мировом рынке не может являться универсальным показателем полученного дохода, поскольку не учитывает затраты на добычу, переработку, условия реализации, колебания курса и другие факторы, влияющие на прибыль, отмечается в документе. Кроме того, рост цены не гарантирует возможность реализации сырья по такой цене, особенно в условиях текущей геополитической ситуации.

По оценке комитета, налогоплательщики могут не успеть исполнить обязанность по уплате налога в 2027 году. Налог уплачивается не позднее 28 апреля, декларация представляется не позднее 25 апреля. При этом приказы ФАС о порядке определения средних мировых цен и ФНС о форме декларации, согласно материалам к законопроекту, разрабатываются в течение 5 месяцев с даты принятия закона. С учетом предполагаемого срока принятия законопроекта этот срок истекает в конце апреля 2027 года, и в случае отсутствия заблаговременно изданных актов налогоплательщик не сможет исполнить обязанность 25 апреля 2027 года, говорится в заключении.

Комитет также сомневается в соответствии конструкции налога требованиям Налогового кодекса, поскольку для налога не установлен налоговый период. Кроме того, комитет отмечает, что в законопроекте предусмотрен порядок перерасчета цены осмия, хотя в перечне облагаемых полезных ископаемых осмий отсутствует.

Учитывая изложенное, комитет Госдумы поддержал законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении.

Рассмотрение документа на пленарном заседании Госдумы запланировано на 29 октября.