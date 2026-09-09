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"НОВАТЭК" может начать поставки СПГ во Вьетнам с 2027 года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" находится в продвинутой стадии переговоров по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам, сообщил журналистам глава российской компании Леонид Михельсон.

"В очень хорошо продвинутой стадии находимся", - сказал он, заметив, что первые поставки могут начаться со следующего года.

"Но ведем более масштабные разговоры. Вчера была большая встреча с Petrovietnam, (договорились - ИФ) создать рабочую группу по рассмотрению крупных проектов во Вьетнаме, связанных с энергетикой и поставками СПГ", - добавил Михельсон.

"НОВАТЭК" подписал меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с Petrovietnam в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ может как участвовать в строительстве мощностей по сжижению природного газа во Вьетнаме, так и поставлять СПГ в страну.

Михельсон сообщал, что компания обсуждает с Petrovietnam, у которого падает своя добыча, проект по поставкам СПГ как на существующую электростанцию, так и на строящуюся.

В настоящее время Путин встречается в Кремле с президентом Вьетнама То Ламом.

Леонид Михельсон Вьетнам НОВАТЭК
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