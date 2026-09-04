РФ и Китай в ходе МПК подтвердили целесообразность проекта "Сила Байкала"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай в ходе переговоров подтвердили целесообразность проекта "Сила Байкала" (ранее - "Сила Сибири 2), власти будут содействовать профильным компаниям в скорейшей финализации договоренностей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Вопрос строительства газопровода был рассмотрен в ходе 17-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области энергетики, прошедшего на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас признано целесообразным продолжить работу по подготовке непосредственно контракта и с тем, чтобы наши компании быстрее вышли на конкретные договорённости", - сказал Новак, отвечая на вопрос о перспективах проекта "Сила Байкала".

Как сообщалось, в 2025 году "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода в Китай - тогда еще "Сила Сибири 2", включая транзитный трубопровод через Монголию "Союз - Восток", мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по действующей магистрали "Сила Сибири" с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год; по строящемуся "дальневосточному маршруту" - 10 млрд до 12 млрд куб. м в год.