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ЦБ исходит из восстановления выбывших мощностей в 2027 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России в базовом прогнозе ожидает восстановления выбывших производственных мощностей в 2027 году, но пока не может оценить более точно, в какой именно период это случится, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сама скорость восстановления мощностей - это фактор неопределенности, так же, как и весь комплекс вторичных и непрямых эффектов - как это будет отражаться на ценах на широкий круг товаров, на инфляционных ожиданиях, отметила она.

"Мы в базовом прогнозе сейчас считаем, что восстановление будет происходить в следующем году, но сейчас сложно сказать, в какой период это восстановление произойдет", - отметила председатель Банка России.

На этом же брифинге она сказала, что эффекты временного выбытия производственных мощностей могут оказаться более продолжительными и потребовать более длительного поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий, что не позволило реализовать потенциал смягчения ДКП на фоне более консервативного, чем ожидалось, проекта федерального бюджета на трехлетку.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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