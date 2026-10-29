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Мантуров призвал металлургов сокращать сроки ремонтов предприятий после нештатных ситуаций

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сбои в работе металлургических предприятий могут создавать риски для работы других отраслей, с учетом этого необходимо обеспечивать ускоренное восстановление мощностей металлургии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

Как сообщила пресс-служба правительства, на очередном заседании обсуждалась устойчивость работы металлургического комплекса.

"Любые внештатные ситуации в металлургической отрасли влекут дополнительные потери и создают риски для других отраслей экономики. Поэтому прежде всего сегодня прошу доложить о физической защищённости предприятий. Кроме того, необходимо сокращать сроки ремонтов, иметь запасы критически важных комплектующих, а также подготовленных специалистов и подрядчиков", - заявил Мантуров.

Денис Мантуров
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