Банк России 23 октября уточнит влияние выбытия мощностей на прогноз 2026-2027

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на опорном заседании по ключевой ставке 23 октября уточнит влияние выбытия мощностей в разных отраслях экономики на прогноз 2026-2027 годов, заявил журналистам в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

На прошлой неделе к уже сработавшим в этом году факторам риска для темпов роста экономики - внеплановым потерям мощностей в нефтепереработке и логистике - добавился новый в виде атак на инфраструктуру "Яндекса", от функционирования дата-центров которого зависит работоспособность сервисов как самой компании, так и многочисленных сторонних провайдеров.

"Совет директоров на заседании 23 октября уточнит свой прогноз эффектов от временного выбытия производственных и логистических мощностей в разных отраслях экономики на прогноз 2026-2027 годов", - сообщил Заботкин, отвечая на вопрос о влиянии атак на ЦОДы "Яндекса" на экономику и инфляцию.

Решение по ставке в октябре примут на основе поступающей информации, добавил зампред.

"Решение будет приниматься исходя из поступающих данных", - ответил Заботкин на вопрос, сохраняет ли ЦБ нейтральный сигнал.

Банк России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд. Регулятор тогда сохранил нейтральный сигнал: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий".