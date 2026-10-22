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Дмитриев напомнил, что первый танкер с дизтопливом отправится в США в четверг

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Поставки дизельного топлива из России в США в рамках достигнутых ранее договоренностей на уровне президентов двух стран стартуют в четверг. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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"На объявлении о дизельной сделке цены опустились на 5%, и фактически сегодня стартуют крупные поставки. Первый российский танкер отправляется в США сегодня, и за ним последуют новые значительные объемы", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума.

Он допустил возможность поставок дизтоплива и в Европу. "Если запросы соответствующие поступят, это вполне возможно", - сказал Дмитриев, добавив, что единственным ответом на энергокризис для ЕС, по его мнению, является сотрудничество с Россией.

Отвечая на вопрос о возможных совместных проектах с США помимо дизельной сделки, Дмитриев напомнил, что президент России Владимир Путин упоминал, в частности, вопросы поставок удобрений на американский рынок. Также среди вариантов – проект совместного дата-центра для ИИ на дешевой российской электроэнергии, энергетические проекты в Арктике "и многие другие".

Кирилл Дмитриев РФПИ США
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