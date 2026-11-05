Индексы МосБиржи и РТС открыли основную сессию снижением на 0,9%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" снижается из-за обвалившейся нефти (январский фьючерс на Brent откатился в район $94 за баррель) после промежуточных выборов в Конгресс США, где победу одержала Демократическая партия.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,9% во главе с бумагами нефтегазовых компаний, при этом дорожают бумаги "ВК" и металлургов на фоне роста металлов.

К 09:01 индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2419,71 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% до 933,35 пункта. Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Роснефти" (-4%), "Татнефти" (-3,2%), "Газпрома" (-3%), "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), но растут акции "ВК" (+13%), "Полюса" (+4,8%), "АЛРОСА" (+2,3%), "Норникеля" (+1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 ноября, составляет 81,6699 рубля (+69,65 копейки).

Демократическая партия получит большинство мест в Сенате и Палате представителей Конгресса США по результатам промежуточных выборов, прогнозируют американские СМИ. Победа демократов в Сенате последовала за быстрой и решающей победой в Палате представителей, где демократы, как ожидается, получат самое большое число мест почти за два десятилетия, сообщили NBC News. По прогнозу телеканала, демократы обеспечивают себе 53 места из 100 в верхней палате Конгресса США. В нижней палате Демократическая партия получает 255 мест, для большинства в Палате представителей необходимо как минимум 218 мест.

По данным CNN, демократы получат контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом, одержав "громкую и историческую победу". ABC News также предрекают победу демократов в обеих палатах Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении украинского урегулирования и заявил, что, по его мнению, Москва и Киев близки к готовности заключить соглашение. "Полагаю, обе стороны на том этапе, чтобы сказать: "Давайте заключим соглашение", - сказал он Financial Times.

Издание отмечает, что американский лидер "выразил оптимизм касаемо подвижек в мирных переговорах России и Украины". При этом, как обращает внимание Financial Times, "украинские переговорщики оптимизм Трампа не разделяют".

Вашингтон в рамках украинского урегулирования работает с обеими сторонами конфликта и сосредоточен на формировании обширной архитектуры безопасности, написал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В Кремле рассчитывают, что вне зависимости от итогов выборов в Конгресс, президент США Трамп продолжит свои миротворческие усилия для украинского урегулирования. "Президент Трамп продолжает исполнять свои полномочия. Мы искренне рассчитываем на то, что он и продолжит свои миротворческие усилия", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью автору канала Юнашев Live. На вопрос, не помешает ли обновленный Конгресс этим усилиям президента США, Песков ответил: "Это внутреннее дело Америки".

Песков сообщил журналистам, что предстоящие трехсторонние переговоры будут посвящены обсуждению вопросов безопасности, гарантиям безопасности и пройдут за закрытыми дверями.

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, нефть упала, но уверенно растут драгоценные и промышленные металлы на фоне итогов промежуточных выборов в Конгресс США - демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей. Это может осложнить Трампу проведение экономической политики, однако существенных изменений американского курса в отношении России в ближайшее время ожидать не стоит, считает аналитик.

Для российского рынка основным геополитическим событием остаются предстоящие 10-11 ноября трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Инвесторы сохраняют надежды на продвижение переговорного процесса, однако отсутствие конкретных договоренностей сдерживает покупки. Котировки нефти Brent с начала недели обвалились на $24, что ухудшает ожидания инвесторов относительно экспортной выручки и будущих финансовых результатов нефтяников, поэтому сектор нефтегазовых акций выступает локомотивом снижения.

Продолжается падение акций "МГКЛ" (-12,6%, до 0,53 рубля - новый минимум - ИФ) после технических дефолтов по купонным выплатам и сообщений о финансовых проблемах компании. Несмотря на ограничения коротких продаж, инвесторы сохраняют осторожность в отношении эмитента.

Дополнительное внимание привлекают сообщения о подготовке сделки по продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа". Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли рассматривает возможность обмена замороженных ценных бумаг компании на ее иностранные активы. Первоначальная оценка рассматриваемого портфеля составляла около $22 млрд. Сделка может состояться в течение нескольких недель, однако окончательные условия пока не согласованы.

"В четверг ожидаю движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2480 пунктов, нефти Brent - в коридоре $98-104 за баррель, доллара - в районе 80-83 рубля/$1. Продолжение падения нефтяных котировок может привести к повторному тестированию индексом МосБиржи уровня 2400 пунктов. Поддержку российскому рынку способны оказать восстановление цен на нефть, сигналы Банка России о возможности дальнейшего снижения ставки и позитивные новости в преддверии переговоров в Абу-Даби", - заключил Чернов.

В США в среду индексы акций выросли на 1,4-3% во главе с Dow Jones на фоне победы Демократической партии на выборах в Конгресс США, снизившей политическую неопределенность и повысившей аппетит инвесторов к риску.

Цены на нефть в среду упали более чем на 8% на возросших ожиданиях скорого завершения американо-иранского конфликта, что также способствовало улучшению настроений на фондовом рынке, однако негативно отразилось на котировках нефтяных компаний, в том числе Chevron (-3,7%) и Exxon Mobil (-4,6%).

Технологический сектор отреагировал на итоги выборов неоднозначно. Некоторые эксперты полагают, что демократы будут добиваться ужесточения регулирования в сфере развития искусственного интеллекта.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,2%, австралийский ASX вырос на 2,8%, южнокорейский KOSPI упал на 5,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,1%), нет единого вектора в США (американские фондовые фьючерсы изменяются на 0,3-1,3%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают снижение после обвала накануне более чем на 8% на фоне итогов выборов в Конгресс США.

К 9:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $94,16 за баррель (-8,7% в среду), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1% до $87,26 за баррель (-8,3% накануне).

Победа Демократической партии на выборах в Конгресс может приблизить конец конфликта с Ираном, усилив давление на Белый дом. Президент США Трамп уже признал, что республиканцы проиграли во многом из-за этого конфликта, и рост цен на бензин сильно повлиял на исход голосования. При этом он не сказал, что собирается в ближайшее время активизировать военную кампанию против Тегерана.

Контроль демократов над Конгрессом может ограничить финансирование военных операций на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что не стоит рассчитывать на перемены в американской внешней политике после выборов.

"Если еще остались те, кто надеется на изменение поведения США, на партийные и фракционные сдвиги в их правящей системе, или кто воображает, что, уступая США, можно прекратить враждебность по отношению к народу Ирана, то эти люди глубоко ошибаются", - сказал он.

Экспорт нефти из стран Персидского залива начал восстанавливаться, и предложение превосходит краткосрочный спрос.