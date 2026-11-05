Индекс PMI сферы услуг России в октябре снизился до 50,1 пункта

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2026 года составил 50,1 пункта, опустившись с сентябрьского значения 51,3 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, составил 50 пунктов по сравнению с 50,8 пункта в сентябре.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.