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Brent остается в плюсе и торгуется у $98,55 за баррель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут днем в пятницу, но завершают неделю резким снижением.

К 14:21 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,26%), до $98,55 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,46 (0,51%), до $90,98 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 2,7%. Днем ранее обе марки рухнули в цене более чем на 8% и завершают неделю падением более чем на 12% на фоне возросших надежд на мирное урегулирование ближневосточного конфликта после победы Демократической партии на выборах в Конгресс США.

Потенциальная деэскалация может привести к увеличению экспорта нефти из региона, при этом излишек топлива на мировом рынке приведет к снижению премий на ближневосточные сорта нефти на спотовом рынке - ожидается, что они вернутся к уровням, наблюдавшимся до начала конфликта.

В то же время поддержку ценам на нефть оказывают новости об ударах по судам в Персидском заливе и Ормузском проливе. По данным Управления морских торговых операций Соединенного Королевства UKMTO, число атак на танкеры по-прежнему близко к рекордным значениям.

Brent WTI Ормузский пролив США
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