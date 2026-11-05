Нефть ускорила рост, Brent превысила $97 за баррель

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился вечером в четверг.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:45 мск дорожают на $2,5 (2,64%), до $97,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $1,99 (2,26%), до $90,11 за баррель.

Накануне Brent рухнула на 8,7%, WTI - на 8,3% на новостях об уверенной победе Демократической партии на прошедших во вторник выборах в Конгресс США. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

Президент страны Дональд Трамп уже признал, что республиканцы проиграли во многом из-за этого ближневосточного конфликта, и рост цен на бензин сильно повлиял на исход голосования. При этом он не сказал, что собирается в ближайшее время активизировать военную кампанию против Тегерана.

"Рынки оценивают влияние промежуточных выборов на дальнейшие шаги Трампа в отношении Ирана, ожидая повышенной вероятности завершения войны, - отметила старший нефтяной аналитик в Sparta Commodities Джун Гох. - Однако впереди нас ждет много волатильности, поскольку путь к окончательному дипломатическому окончанию войны усеян множеством неизвестных факторов, тогда как мировые стратегические резервы топлива сильно истощились".

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в четверг сообщил о пожарах на двух нефтяных танкерах и буксире после того, как они попытались пройти через Ормузский пролив по несанкционированному Тегераном маршруту.

В заявлении указывается, что ночью крупный нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся во время следования по южному фарватеру пролива, проходящему вблизи Омана. Второй супертанкер загорелся при выходе из пролива. Буксир, направленный для тушения пожара, также оказался охвачен пламенем.