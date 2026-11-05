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Нефть ускорила рост, Brent превысила $97 за баррель

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился вечером в четверг.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:45 мск дорожают на $2,5 (2,64%), до $97,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $1,99 (2,26%), до $90,11 за баррель.

Накануне Brent рухнула на 8,7%, WTI - на 8,3% на новостях об уверенной победе Демократической партии на прошедших во вторник выборах в Конгресс США. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

Президент страны Дональд Трамп уже признал, что республиканцы проиграли во многом из-за этого ближневосточного конфликта, и рост цен на бензин сильно повлиял на исход голосования. При этом он не сказал, что собирается в ближайшее время активизировать военную кампанию против Тегерана.

"Рынки оценивают влияние промежуточных выборов на дальнейшие шаги Трампа в отношении Ирана, ожидая повышенной вероятности завершения войны, - отметила старший нефтяной аналитик в Sparta Commodities Джун Гох. - Однако впереди нас ждет много волатильности, поскольку путь к окончательному дипломатическому окончанию войны усеян множеством неизвестных факторов, тогда как мировые стратегические резервы топлива сильно истощились".

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в четверг сообщил о пожарах на двух нефтяных танкерах и буксире после того, как они попытались пройти через Ормузский пролив по несанкционированному Тегераном маршруту.

В заявлении указывается, что ночью крупный нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся во время следования по южному фарватеру пролива, проходящему вблизи Омана. Второй супертанкер загорелся при выходе из пролива. Буксир, направленный для тушения пожара, также оказался охвачен пламенем.

Brent ICE Futures нефть
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