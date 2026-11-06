Минюст зарегистрировал указание ЦБ РФ о криптовалютах для "неквалов"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал указание Банка России, которое определяет перечень криптовалют, допущенных к публичному обращению на биржах и доступных для покупки неквалифицированными инвесторами, документ опубликован на сайте ЦБ.

Для "неквалов" будут доступны Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в пределах лимита 300 тыс. рублей в год через одного посредника. "Квалам" будут доступны любые криптовалюты без ограничений. Перед сделкой инвестору, независимо от его статуса, нужно пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту.

Указание вступит в силу с 17 ноября. "С этого момента биржи вправе допускать эти активы к публичному обращению", - говорится в сообщении ЦБ.

В начале октября старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин сообщал, что торговая площадка планирует предоставить возможность заключения сделок с криптовалютами с 1 декабря, сейчас проводит тестирование операций с профучастниками. МосБиржа будет использовать партнерский расчетный цифровой депозитарий, у которого участники рынка будут открывать счета. Никаких дополнительных разрешений и лицензий для запуска торгов МосБирже не потребуется, отмечал Блохин.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Сейчас в реестр цифровых депозитариев входит девять участников: Сбербанк, ВТБ, "Волтари", "Атомайз" (входит в группу "Т-Технологий" вместе с Т-Банком), "Облачная инфраструктура", "ТТ", "Мадригал ОИС", "Токены" (группа банка ПСБ) и "Галоодин".

Реестр криптообменников насчитывает 25 участников, включая Сбербанк, ВТБ, "Т-Инвест лаб", "ТТ", банк "Инго" и "Веб3.0".