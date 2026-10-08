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"Мосбиржа" готовится открыть возможность торговли криптовалютами с 1 декабря

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует предоставить возможность заключения сделок с криптовалютами с 1 декабря, сейчас проводит тестирование операций с профучастниками, сообщил журналистам в кулуарах форума "СберИнвестиций" старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Борис Блохин.

"У нас идет активное тестирование. Начали неделю назад", - сказал он.

"Мосбиржа" будет использовать партнерский расчетный цифровой депозитарий, у которого участники рынка будут открывать счета.

Никаких дополнительных разрешений и лицензий для запуска торгов "Мосбирже" не потребуется, отметил Блохин.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в рамках лимита 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без лимита по сумме.

Борис Блохин Мосбиржа Ethereum Московская биржа
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