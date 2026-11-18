Узбекистан и Оман сформировали пакет совместных проектов на $5 млрд

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан и Оман договорились о совместных проектах на общую сумму $5 млрд, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Маскате.

"В рамках визита сформирован портфель конкретных совместных проектов общей стоимостью $5 млрд", - сказал Мирзиёев на узбекско-оманском бизнес-форуме, его слова приводит пресс-служба президента.

Он выразил уверенность, что переговоры на высшем уровне с султаном Омана и достигнутые по их итогам договоренности позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

"Отмечен ощутимый рост объема взаимной торговли в текущем году. Однако имеющийся экономический потенциал двух стран пока задействован не в полной мере. В этой связи поставлена цель довести товарооборот до $1 млрд. В связи с этим предложены пять приоритетных направлений сотрудничества, включая промышленную кооперацию, транспорт и логистику, градостроительство и туризм, освоение минеральных ресурсов, а также финансы и цифровые технологии", - уточняется в сообщении.

В частности, в сфере электротехники достигнута договоренность с оманскими компаниями о совместном производстве кабельной и трансформаторной продукции с последующим ее экспортом в соседние страны.

В транспортно-логистической сфере подчеркнута важность объединения возможностей морских портов Омана и стратегического потенциала Узбекистана в Центральной Азии. Предложено создать логистическую инфраструктуру в городе Сохаре, сформировать единую торгово-логистическую платформу, а также увеличить количество авиарейсов и наладить грузовые рейсы.

Кроме того, разработаны совместные инвестиционные проекты в химической промышленности, сфере геологоразведки и глубокой переработки минеральных ресурсов, ведется работа по созданию совместного предприятия по запуску спутников.

Мирзиёев также призвал оманских предпринимателей активно участвовать в перспективных проектах в Узбекистане.