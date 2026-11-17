Рыбопромышленники прогнозируют скорое прекращение спекулятивного подорожания красной икры

Оснований для того, чтобы цена на красную икру превышала 18 тысяч рублей за кг, нет, считают в ВАРПЭ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В России рост цен на красную икру, вызванный слабой лососевой путиной этого года, прекратится в ближайшие полтора-два месяца, прогнозирует президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Спекулятивное ценовое галопирование на рынке красной икры прекратится в ближайшие полтора-два месяца, оснований для такой амплитуды цен объективных нет", - заявил он на Всероссийской научно-практической конференции "Красная икра без "красных линий": где проходит граница легального рынка".

"Есть ряд трейдеров, которые, исходя из своих завышенных ожиданий и неверной оценки перспектив, пошли на завышенные закупочные цены и сейчас являются заложниками собственной экономической недальновидности. На каком-то этапе, в ближайшие неделю-две, они будут лихорадить рынок, но, еще раз повторяю, это спекулятивное галопирование уйдет, и мы вернемся к упорядоченному, регулируемому рынку", - сказал Зверев.

По его словам, оснований для того, чтобы цена на красную икру превышала 18 тысяч рублей за кг, нет.

Он подчеркнул, что дешевой красной икры, какой она была в последние годы, не будет. "Но и дефицита красной икры тоже не будет", - подчеркнул он.

По его словам, вылов красной рыбы в этом году, который составил чуть более 105 тысяч тонн, - "это нормальный вылов для громадного периода в истории нашей страны". "С конца 50-х до середины 80-х годов такие выловы являлись нормой. Только с начала 2000-х годов произошел колоссальный всплеск добычи, связанный с природными факторами отчасти, - сказал Зверев. - И если мы посчитаем совокупный объем красной искры, которая поступила на внутренний рынок с 2000 по 2024 годы, то он равен совокупному объему красной икры, поступившему на рынок за предыдущие 70 лет".

В 2025 году при вылове лососей в 323 тысячи тонн производство красной икры в России составило 12 тысяч тонн. По данным Россельхознадзора, объем красной икры, добытой в стране по итогам лососевой путины-2026 и зафиксированной во ФГИС "ВетИС", составил 5,2 тысячи тонн.