Дженсен Хуан готов вновь возглавить Nvidia, если его попросит совет директоров

Дженсен Хуанг Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный исполнительный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуан готов вернуться на этот пост, если его попросит совет директоров.

"После моего ухода я видел множество призывов от сотрудников, инвесторов, деловых партнеров и клиентов Nvidia о возвращении меня на пост CEO, - цитирует его заявление The Wall Street Journal. - Если совет директоров решит, что мое возвращение будет в интересах акционеров, сотрудников, компании и Америки, для меня будет честью откликнуться на эти призывы и вновь занять должность CEO".

На минувшей неделе Хуан ушел с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia, а также покинул ее совет директоров вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуан, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что поддержит возвращение Хуана на пост главы Nvidia. "Я определенно не против", - сказал он и добавил, что топ-менеджер "усвоил большой урок".

Хуан во вторник вновь извинился перед семьей и подчиненными и признал, что несет полную ответственность за "серьезные ошибки" в личной жизни.

WSJ писала, что совет директоров Nvidia не рассматривает возможность его возвращения в качестве главного исполнительного директора.

Акции чипмейкера дешевеют на 1,6% в ходе торгов во вторник. После закрытия рынка будет опубликована его квартальная отчетность.