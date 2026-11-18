В ЦБ заявили, что цели по инфляции удалось бы достичь в 2026 г., если бы не бензин

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ уже в 2026 году могла бы достичь цели "вблизи 4%", несмотря на повышение НДС и больший дефицит бюджета, если бы не ситуация на топливном рынке, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"В принципе мы в этом году были как никогда близки к достижению цели... Даже несмотря на историю с НДС, которая носила проинфляционный характер, даже несмотря на более мягкую бюджетную политику, которая в этом году проводилась, мы были близки к достижению цели. Я думаю, мы были бы на цели в этом году, не случись топливный кризис", - сообщил Тремасов на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге в среду.

"Топливный кризис - это то, что действительно оказало и прямое влияние на инфляцию через рост цен на бензин, и вызвало различные вторичные эффекты, связанные с ростом инфляционных ожиданий населения, повышением цен по широкому кругу товаров и услуг", - отметил он.

Сейчас ситуация на топливном рынке стабилизировалась. ЦБ ждет, что она такой останется и в следующем году, добавил советник главы ЦБ.

"Мы видим, что на топливном рынке ситуация стабилизировалась. И мы надеемся, что в следующем году ситуация будет здесь оставаться стабильной, и в отсутствие каких-либо новых шоков, у нас есть твёрдая уверенность в том, что мы вернём инфляцию к цели в следующем году", - заявил Тремасов.

В 2026 году годовая инфляция в РФ, согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, ожидается на уровне 7,1-7,6%.