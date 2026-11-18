Аналитики ING видят в экономике Узбекистана признаки перегрева

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Высокие темпы экономического роста Узбекистана за последние годы сопровождаются нарастающими признаками перегрева экономики и оставляют без решения важные макроэкономические дисбалансы, считают аналитики нидерландской финансовой группы ING.

"Рост, по-прежнему, значительно превышает потенциальный уровень, инфляция все еще находится выше целевого показателя, экономика характеризуется высоким участием государства", - пишут они.

В то же время импульс реформ и приватизации, высокие реальные ставки и значительный приток капитала оказывали поддержку курсу национальной валюты - сума.

"В связи с этим мы сохраняем более оптимистичный среднесрочный прогноз по экономике Узбекистана и видим возможности для постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Однако для этого необходимы дальнейшее снижение инфляции, бюджетная дисциплина и подтверждение того, что приток частного капитала может оставаться значительным по мере того, как текущий импульс реформ и приватизации достигает зрелости", - отмечает группа.

Аналитики ING указывают, что рост ВВП Узбекистана в последнее время был исключительно сильным, чему способствовал внутренний спрос, восстанавливающийся с низкой базы. "Хотя ожидается, что экономическая активность замедлится с нынешних уровней, превышающих потенциальные, Узбекистан должен остаться одной из наиболее быстрорастущих экономик среди развивающихся рынков. Высокие инвестиционные расходы, промышленная активность и продолжающиеся реформы по-прежнему поддерживают экономический рост, а положительные демографические тенденции создают дополнительный попутный ветер", - считают они.

По оценкам ING, в 2026 году рост ВВП страны составит 8,1%, до $205 млрд, в 2027 году - 6,7%, до $232 млрд

"Постепенное замедление роста ВВП, вероятно, будет отражать нормализацию тенденций экономической активности, при этом темпы роста останутся уверенно выше, чем у региональных партнёров. Непосредственной задачей является управление перегревом экономики, поскольку потребление и инвестиции продолжают быстро расти", - отмечают аналитики.

В группе считают, что правительство Узбекистана также имеет серьезные стимулы для поддержания бюджетной дисциплины. "Внутренний спрос уже находится на высоком уровне. Мы ожидаем, что бюджетные дефициты будут ограничены уровнем около 1% ВВП в трехлетнем горизонте, при растущей доле долгового финансирования и приватизации как источника финансирования, что должно быть позитивно воспринято портфельными инвесторами. Программа приватизации, хотя и обусловлена в значительной степени бюджетными потребностями, приобретает всё большее значение", - подчеркивается в материалах.

Там отмечается, что за последние годы инфляция в Узбекистане существенно снизилась, чему способствовала бюджетная консолидация, и это создало возможность для осторожного цикла смягчения денежно-кредитной политики. "Однако текущая инфляция остается выше долгосрочного целевого показателя Центрального банка (5% - ИФ), в то время как сильный внутренний спрос, административные корректировки коммунальных тарифов и глобальные риски, связанные с продовольствием и сырьевыми товарами, говорят против агрессивного снижения ставок", - полагает ING.

Исходя из этого, в ING считают, что ЦБ Узбекистана будет проводить постепенное смягчение ДКП (сейчас основная ставка составляет 14% - ИФ). "Реальные ставки остаются относительно привлекательными и должны продолжать поддерживать макроэкономическую стабильность, позволяя при этом политикам балансировать между целями экономического роста и необходимостью дальнейшего снижения инфляции", - подчеркивает аналитики.

По прогнозам ING, дефицит счета текущих операций платежного баланса Узбекистана в 2026 году составит 5,5%, в 2027 году - 5,6%.

Власти Узбекистана ожидают в 2026 году рост ВВП на уровне не менее 8%, в следующем - 7%.

По данным Национального комитета по статистике, экономика Узбекистана в 2025 году выросла на 7,7%.