"Газпром" подал первый газ Харасавэя в газотранспортную систему

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Первый газ с Харасавэйского месторождения на полуострове Ямал уже поступил в газотранспортную систему России, сообщил телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Газпром" готовится к вводу Харасавэйского месторождения в промышленную разработку в 2026 году. Уже введены в эксплуатацию первоочередные объекты геофизического и авиационного обеспечения, а также объекты жизнеобеспечения, социально-бытового назначения и вспомогательной инфраструктуры.

Сейчас обустройство месторождения на финишной прямой, завершены основные строительные и пусконаладочные работы на производственных объектах. В рамках испытаний осуществлена подача газа в магистральный газопровод "Харасавэй - Бованенково", сообщил телеканал в сюжете с месторождения.

Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше и частично в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных - 2 трлн куб. м (по сумме С1 и С2). Проектный уровень добычи из сеноман-аптских залежей - 32 млрд куб. м в год.

Масштабное освоение Харасавэя началось в 2019 году, до пандемии коронавируса и политических решений ЕС, направленных на сокращение использования российского газа. Компания получила возможность определить срок ввода новых добычных мощностей в зависимости от потребностей рынка.