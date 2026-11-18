В ЦБ РФ отметили снижение доступности жилья из-за массовой льготной ипотеки

Вряд ли подобные программы еще раз будут введены, считает советник главы Банка России Кирилл Тремасов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Массовая льготная ипотека снизила доступность жилья, вряд ли подобные программы еще раз будут введены, считает советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Мне кажется, эта история с льготной ипотекой - это уже пройденный этап. Все убедились, что, когда была массовая льготная ипотека, эта история сделала жильё менее доступным для граждан: за короткое время цены выросли более чем в два раза, сильно обогнав рост доходов населения. Второй раз на эти грабли наступать, я думаю, никто не собирается", - сообщил Тремасов на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге в среду.

Он напомнил, что ЦБ всегда критично относился к льготному кредитованию.

"Надо понимать, что ничего бесплатного в экономике не бывает. За любые льготы кто-то платит. Платим напрямую мы с вами как налогоплательщики, платим вот за те льготные кредиты, которые были розданы и продолжают раздаваться. Мы все оплачиваем эти льготные кредиты как налогоплательщики через бюджет. И будем ещё много-много лет это оплачивать. На сегодняшний день расходы бюджета по льготным ипотечным программам, субсидии - более триллиона рублей в год", - отметил советник главы ЦБ.

Также чем больше льготных программ в экономике, тем выше процентные ставки по рыночным кредитам, добавил он. "Вот сейчас отмени все льготы в экономике, все льготные субсидии, программы, льготную ипотеку, отмени всё это - общий уровень ставок будет сильно ниже, чем он сейчас", - пояснил Тремасов. По его словам, это одна из причин большого спреда между ключевой ставкой и инфляцией.

Он добавил, что для снижения ставок, в том числе по ипотеке, нужно добиться закрепления инфляции на целевом уровне и снижения инфляционных ожиданий.

"Моментально сделать доступной ипотеку под 5-7%, как в экономике США, мы не можем. Для этого у нас в мозгу должно поменяться что-то. Мы должны проводить такую экономическую политику, чтобы общество действительно поняло, что низкая инфляция теперь с нами навсегда, чтобы произошло снижение инфляционных ожиданий в обществе, чтобы выросло доверие к проводимой экономической политике, к денежно-кредитной политике. Вслед за этим, поверьте, снизятся и ставки по ипотеке. Мы точно будем жить с однозначными ставками по ипотеке", - отметил советник главы ЦБ.