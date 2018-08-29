Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с начала июля

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи с начала июля на сильных корпоративных отчетах ряда крупнейших эмитентов, причем несколько бумаг обновили исторические максимумы во главе с акциями "НОВАТЭКа" .

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2348,44 пункта (+1,4%), индекс РТС - до 1085,01 пункта (+0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,9%.

Доллар подорожал до 68,18 руб. (+0,31 рубля).

Акции "НОВАТЭКа" подскочили до 1111,8 рубля (+4,2%), максимум дня и новый пик - 1115 рублей. Обновили также свои максимумы акции "Татнефти" (+1,3% и +3,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Роснефти" (+1%). Подорожали бумаги "Аэрофлота" (+4,9%), "АЛРОСА" (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +2,4% "префы"), "Газпром нефти" (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,6%), "РусАла" (+1,6%), "Газпрома" (+1,6%).

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО во втором квартале 2018 года выросла в 5,4 раза - до 259,181 млрд рублей, показатель оказался выше всех прогнозов аналитиков и выше среднерыночного прогноза (234 млрд рублей).

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО за первое полугодие 2018 года подскочила в 4,3 раза - до 390 млрд рублей с 89 млрд рублей годом ранее. Выручка выросла на 31% - до 856,753 млрд рублей, EBITDA - на 48%, до 229,124 млрд рублей.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в первом полугодии 2018 года по МСФО составила 276,4 млрд рублей, что на 37,5% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года, следует из отчета компании.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-2,2%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Россетей" (-1,5%), "Интер РАО" (-0,4%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" под занавес торгов произошел резкий скачок акций "Мегафона" (+13%, до 674 рублей - максимум с февраля 2017 года), дешевевших в последние дни из-за их исключения из индексов FTSE и МосБиржи.

​Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,417 млрд рублей (из них 7,183 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,3%, Китай просел на 0,4%), растеряла утренний оптимизм Европа (FTSE просел на 0,7%, DAX подрос на 0,3%), но продолжился подъем к новым максимумам в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и поднялся к 2915 пунктам).

Улучшению настроений на мировых рынках способствовало предварительное соглашение США и Мексики о пересмотре условий североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Несмотря на договоренности с Мексикой, тема внешней торговли остается одним из основных неблагоприятных факторов для американского рынка акций.

Переговоры по торговле между США и Канадой возобновились накануне в Вашингтоне. Их ведут глава канадского МИД Христя Фриланд и торгпред США Роберт Лайтхайзер. По сообщениям СМИ, канадская сторона согласилась пойти на уступки в вопросе поставок молочной продукции, если Штаты будут готовы к компромиссам в других сферах.

Министерство торговли США улучшило оценку роста ВВП во втором квартале 2018 года с 4,1% до 4,2% в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с третьего квартала 2014 года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал ухудшение оценки до 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США подогрели рост нефтяных цен. Так, запасы нефти в США сократились на 2,566 млн баррелей при прогнозах снижения на 1-1,5 млн баррелей. Резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей, при этом эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей.

Кроме того, по данным Минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки, а спрос на бензин в США вырос до очередного рекорда, составив 9,9 млн б/с.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $76,89 за баррель (+0,8% и -0,3% во вторник), октябрьская цена WTI - $69,32 за баррель (+1,2% и -0,5% накануне).