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Акции "Мегафона" взлетели на 13% на закрытии торгов и обновили максимум

Есть обновление от 19:48

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Акции "Мегафона", дешевеющие в последние дни из-за исключения бумаг из индексов FTSE и МосБиржи, под занавес торгов в среду подскочили на 13% и обновили максимум с февраля 2017 года.

На "Московской бирже" акции "Мегафона" выросли до 674 рублей (+13%) при объеме торгов более 100,358 млн рублей.

Решение FTSE об исключении "Мегафона" из своих индексов вступило в силу 27 августа после закрытия торгов. Кроме того, акции "Мегафона" исключаются из расчета индексов МосБиржи и РТС с 30 августа в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free float) до 2%.

Free float акций "Мегафона" снизился до 2% после того, как миноритарные акционеры компании предъявили к выкупу 18,6% ее акций в рамках процедуры делистинга с Лондонской фондовой биржи. За делистинг акций оператора с LSE совет директоров "Мегафона" проголосовал в середине июля, определив, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей. Делистинг состоится в третьем-четвертом кварталах 2018 года.

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Теги: Мегафон

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