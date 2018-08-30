Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,8%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим ростом цен blue chips на фоне дорожающей нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,8%, при этом упали на 11% акции "Мегафона", которые с четверга исключены из расчета индексов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2357,96 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1093,14 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар вырос до 68,13 руб. (+0,19 рубля).

Подорожали рублевые акции Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Транснефти" (+0,6%), "Распадской" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), обновили своим максимумы "префы" "Татнефти" (+1,1%, до 542 рублей).

Просели бумаги "РусАла" (-0,1%), "префы" "Мечела" (-1,2%) и упали на 11,1% акции "Мегафона", которые накануне под занавес торгов выстрелили на 13%.

Индексный провайдер FTSE исключил акции "Мегафона" из своих индексов с 27 августа после закрытия торгов. Кроме того, акции "Мегафона" исключены из расчета индексов МосБиржи и РТС с 30 августа в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free float) до 2%.

Зарубежные рынки

В США накануне индексы выросли благодаря позитивным статданным о динамике ВВП и надеждам, что США и Канаде удастся преодолеть торговые разногласия; S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды четвертую сессию подряд, Dow Jones завершил торги на максимуме с февраля.

Оценка роста американского ВВП во втором квартале неожиданно была повышена с 4,1% до 4,2% в пересчете на годовые темпы, тогда как рынок в среднем ожидал понижения до 4%. Таким образом, в апреле-июне США продемонстрировали самый значительный экономический подъем с третьего квартала 2014 года.

Во вторник в Вашингтоне возобновились переговоры по торговле между США и Канадой. Их ведут глава канадского МИД Христя Фриланд и торгпред США Роберт Лайтхайзер. По сообщениям СМИ, канадская сторона согласилась пойти на уступки в вопросе поставок молочной продукции, если Штаты будут готовы к компромиссам в других сферах.

Между тем, в Азии в четверг наметилась коррекция (Япония подросла на 0,1%, Китай снижается на 1%) и минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) из-за возобновившихся политических трений во многих регионах мира.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в подрыве американских усилий по ядерному разоружению КНДР. "Президент Трамп абсолютно уверен, что Северная Корея испытывает серьезное давление со стороны Китая из-за наших торговых разногласий с китайским правительством", - говорится в сообщении на сайте Белого дома, которое Трамп затем процитировал в своем твиттере.

Рост розничных продаж в Японии превысил ожидания рынка. В июле показатель увеличился максимальными темпами с декабря - на 1,5% в годовом выражении при прогнозировавшемся подъеме на 1,2%. Положительная динамика в розничном секторе сохраняется уже девять месяцев подряд.

Тем временем нефть продолжает дорожать, отыгрывая опубликованные накануне данные о сокращении товарных запасов нефти в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $77,76 за баррель (+0,4% и +1,6% в среду), октябрьская цена WTI - $69,82 за баррель (+0,5% и +1,4% накануне).