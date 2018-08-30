Программу расселения аварийного жилья продлят на 6 лет

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Программа по переселению граждан из аварийного жилья будет продлена еще на 6 лет, соответствующий закон будет подписан в октябре, сообщил председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин журналистам в Новосибирске в четверг.

"Сейчас будут задействованы бюджетные средства. Она (программа - ИФ) будет продлена еще на 6 лет", - сказал Степашин.

Он пояснил, что в новом периоде программа будет работать "по той же схеме", что и действующая: 50% будет финансировать федеральный бюджет, остальное - регионы и муниципалитеты.

По словам Степашина, предстоит переселить еще 1 млн человек. Ежегодно на программу выделялось 20 млрд рублей, в продленной программе Фонд ЖКХ рассчитывает на такую же сумму. "Пока их (затрат - ИФ) нет в бюджете", - уточнил он.

Также Степашин заявил, что проблема аварийного жилья мешает "техническому перевороту" в России.

"Сейчас XXI век! Говорить о том, что у нас еще есть аварийное жилье, где жить просто опасно - это грех. В нашей богатой стране никакого технического переворота не будет, пока мы будем жить в бараке, давайте будем откровенны", - сказал Степашин.

Программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, действует с 2008 года и заканчивается в 2018 году.