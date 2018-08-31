Трамп возмутился из-за утечки в СМИ его комментариев о переговорах с Канадой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил недовольство тем, что в СМИ попало его мнение относительно торговых переговоров с Канадой, высказанное не для публики.

"Я дал комментарии агентству Bloomberg по поводу Канады не под запись; а это значимое соглашение было бесцеремонно нарушено. Отлично, еще один бесчестный репортаж. Я привык к этому. По крайней мере, Канада знает, в чем заключается моя позиция!" - написал президент в своем твиттере.

Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 августа 2018 г.

Ранее в канадской газете Totonto Sun появилась конфиденциально озвученная позиция Трампа по бескомпромиссному подходу к переговорам по торговле с Канадой.

Как поясняет The Hill, эти замечания Трампа, по-видимому, прозвучали накануне - во время интервью, данному Bloomberg в Овальном кабинете.

Toronto Sun, в свою очередь, заявила, что, хотя Bloomberg и приняло условие президента не публиковать его комментарий, непосредственно между канадской газетой и Белым домом подобного соглашения не было. При этом, как отмечает The Hill, несянео, каким образом приватные высказывания Трампа попали в распоряжение Toronto Sun

Американский президент регулярно критикует работу СМИ в США. В январе этого года на сайте Республиканской партии он опубликовал список журналистов, которым он присудил собственно выдуманную премию за публикацию недостоверных сообщений. В нем оказались, в том числе, телеканал CNN, газета New York Times и Washington Post.