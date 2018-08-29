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США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары

Москва ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и сталь

США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - США запросили в ВТО консультации с РФ по вопросу о повышении Россией ряда импортных пошлин на американские товары, говорится в сообщении на сайте ВТО. Запрос консультаций является первым шагом судебной процедуре ВТО, если консультации ни к чему не приведут, второй этап - формирование третейской группы.

Как сообщалось, Россия в июле приняла решение о повышении пошлин на некоторые товары из США из-за ущерба, нанесенного в связи с ограничениями на поставку стали и алюминия.

В РФ считают, что США неверно интерпретируют природу мер, принятых Москвой, так как повышенные пошлины были введены в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам.

"США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной (в данном случае - США)", - прокомментировали в пресс-службе Минэкономразвития иск США.

Россия в начале июля приняла решение о введении компенсирующих мер в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% (действуют с 5 августа) от стоимости ввозимого товара. В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

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Дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция, и пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия.

Россия 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорилось в уведомлении РФ, опубликованном на сайте ВТО.

Ущерб в $537,6 млн, согласно документу, подсчитан российской стороной исходя из введенной 25%-ной пошлины на экспорт стали из РФ в США ($1,512 млрд экспорта) и 10%-ной на экспорт алюминия ($1,646 млрд).

При этом повышение пошлин со стороны РФ на американские товары на первом этапе позволит компенсировать только часть ущерба - $87,6 млн. Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения Органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации".

Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО на тему неправомерного ограничения поставок стали и алюминия. 29 июня 2018 года был направлен запрос на проведение формальных консультаций.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков на прошлой неделе в интервью "Интерфаксу" пояснял, что компенсирующие тарифы были введены на сумму $88 млн, а не всей суммы ущерба в $538 млн, так как это меры, которые вводятся в рамках механизма соглашения ВТО по защитным мерам.

"Это соглашение очень жестко регламентирует правила и процедуры введения таких компенсирующих мер. Они должны быть основаны на объеме ущерба. Но страны не могут компенсировать сразу 100% этого ущерба. Американские пошлины должны быть условно разбиты на две группы, Первая - в отношении тех товарных позиций, по которым в Соединенных Штатах в последние годы не наблюдался абсолютных рост импорта. Соответственно, по этим товарам американские пошлины априори считаются не соответствующими соглашению ВТО по защитным мерам и могут быть "компенсированы" немедленно. И вторая - в отношении товаров, по которым наблюдался рост импорта в США, и, значит, их соответствие или несоответствие соглашению ВТО по защитным мерам еще предстоит установить. Ущерб, нанесенный второй группой американских пошлин, может быть компенсирован через три года или после соответствующего решения суда ВТО (в зависимости от того, что наступит раньше). Таким образом, на объем наших "компенсирующих" мер мы выходим чисто арифметически", - объяснил Медведков.

Он также пояснил, что на легковые автомобили из США было принято решение не вводить компенсирующие меры (то есть повышать импортные пошлины - ИФ), "потому что значительная часть автомобилей, которые ввозятся из США, это автомобили европейских марок, например, Mercedes Benz или японских". "В США находятся их сборочные производства. И мы естественным образом не хотели наказывать третьи страны, потому что они в данном случае ни при чем", - отметил Медведков. "Но это не значит, что мы к этому вопросу не вернемся", - добавил он.

Комментируя иск РФ к США, Медведков отмечал, что по состоянию на прошлую неделю РФ еще не провела с США предусмотренные правилами ВТО консультации. "Но, честно говоря, никаких завышенных ожиданий от этой формальной стадии разбирательства у меня нет. Скорее всего, спор будет продолжен", - добавил он.

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Теги: ВТО

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