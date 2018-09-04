Главные новости
В миреСотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовВ РоссииМинюст призвал усилить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧВ РоссииНекоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей из-за вброса фальшивок
Экономика Проблемные туроператоры

"Ингосстрах" начал принимать заявления от клиентов "Натали Турс"

Есть обновление от 11:03

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Страховая компания "Ингосстрах" начала принимать заявления от пострадавших клиентов туроператора "Натали Турс", сообщает во вторник пресс-служба компании.

"В связи с публичным заявлением страхователя ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО Туроператор "Натали Турс", ООО "Центр туризма "Согласие" о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств перед туристами / исключением туроператора из единого федерального реестра туроператоров по причине прекращения туроператорской деятельности, СПАО "Ингосстрах" приступил к приему заявлений от пострадавших клиентов туроператора", - говорится в сообщении.

Для подачи заявления жителям Москвы и Московской области рекомендуют обратиться в офисы СПАО "Ингосстрах" в Москве, можно также отправить документы через Почту России.

В РоссииИсключение "Натали Турс" из реестра запустит механизм компенсации ущерба из фингарантийЧитать подробнее

В пакет документ должны входить требование о выплате страхового возмещения, копия паспорта (развороты страниц с фотографией и адресом регистрации) или иного документа, удостоверяющего личность, копия договора о реализации туристского продукта со всеми приложениями (с обязательным предъявлением оригинала договора), оригиналы документов, подтверждающих реальный ущерб, понесенный туристом и (или) иным заказчиком в результате неисполнения туроператором обязательств по договору. К таким документам могут относиться оригиналы счетов, квитанций, платежных документов, выданные организациями - перевозчиками, отелями, гостиницами.

В случае если турист купил тур через турагентство, к документам нужно приложить копию платежного поручения от турагента в адрес туроператора, заверенную печатью турагента.

Необходимы также копии документов, свидетельствующих об отказе ООО "Панорама Тур"/"Агентство путешествий "Натали"/Туроператор "Натали Турс"/"Центр туризма "Согласие" в добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении ущерба.

Ростуризм в понедельник исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс". Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс".

Ранее сообщалось, что финансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат компенсаций всем пострадавшим. Практически все 12 тыс. туров, аннулированных туроператором, были проданы от лица компании "Панорама тур". Сумма ее фингарантий, предоставленных компанией "Ингосстрах", - 50 млн рублей, плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности "Турпомощи". Возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тыс. рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Натали Турс, Ингосстрах

Новости по теме

Экономика
Вступил в силу закон о финансовом омбудсменеВступил в силу закон о финансовом омбудсмене
На новую должность назначен бывший советник председателя Банка РоссииПодробнее
 Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАТрамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
Президент США назвал соглашение "одной из худших торговых сделок"Подробнее
 Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"
Речь идет о покупке фондом 14,6% акций нефтекомпанииПодробнее
 Группа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в РоссииГруппа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в России
Ритейлер начнет ребрендинг магазинов Media Markt с 1 сентябряПодробнее
РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных системРФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем
Пока планируется, что платежные системы перейдут на отечественные модули к 2024 годуПодробнее
 Минэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банковМинэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банков
Проект был предложен для обсуждения МинфиномПодробнее
 Трамп пригрозил выходом США из ВТОТрамп пригрозил выходом США из ВТО
Президент США считает, что организация ущемляет интересы его страныПодробнее
 Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед МусаевВладельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев
Бывший главред журнала Николай Усков вернётся в Forbes на должность редакционного директора, главредом будет Николай МазуринПодробнее
 Трамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странТрамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран
Изменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и АргентинойПодробнее
 Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей
Она также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возрастаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 сентября6 фото
03 сентября
Фотохроника 3 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии6 фото
03 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовВ РоссииМинюст призвал усилить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧВ РоссииНекоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей из-за вброса фальшивокСпортШарапова выбыла из US Open-2018В миреИз-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсовВ РоссииПосле разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла

Россия поставит в Минске вопрос о международном расследовании убийства Захарченко

Лось, зашедший в промзону Петербурга, умер после возвращения в лес

Житель Ростовской области осужден на 11 лет за подготовку теракта

Рубль умеренно снизился к бивалютной корзине на фоне растущего доллара на Forex

"Ингосстрах" начал принимать заявления от клиентов "Натали Турс"

"Газпром" заявил о планах до конца дня восстановить подачу газа в Железногорск

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Платную трассу М-11 Москва-Петербург полностью запустят в середине 2019 года

Суд Петербурга принял иск с требованием не распространять фильм "Матильда"

Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов

Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовРоссийские следователи в Африке поучаствовали в следственных действиях и ознакомились с материалами дела Подробнее

Российские военные пересядут с иномарок на отечественные кроссоверы Lada Vesta

Закон, запрещающий контактную притравку охотничьих собак, вступил в силу

Минюст призвал усилить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ

Минюст призвал усилить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧПредлагается обязать НКО согласовывать свои программы с властями в случае наличия иностранного участия Подробнее

Россияне с задержанного в Южной Корее танкера сообщили о нехватке лекарств и еды

Минтранс призвал компании из "списка Белоусова" вкладываться в развитие ж/д

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');