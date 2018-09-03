Ростуризм исключил из реестра три юрлица туроператора "Натали Турс"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ростуризм в понедельник исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, от лица которых осуществляла туроператорскую деятельность компания "Натали Турс".

"...исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Натали турс" ("Natalie tours") и единого сайта в сети интернет: www.natalie-tours.ru: ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО Туроператор "Натали Турс", - говорится в приказе, подписанном главой ведомства Олегом Сафоновым.

Как подчеркивается в документе, компании исключены "в связи с аннулированием с 4 июля 2018 г. всех заказов/туристских услуг".

Туроператорам будет направлено уведомление о принятии Ростуризмом решения об их исключении из единого федерального реестра туроператоров. В документе подчеркивается, что прекращение туроператором туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта не освобождает туроператора от обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам о реализации туристского продукта.

Компания "Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября. При этом глава туроператора Владимир Воробьев заявил, что не будет останавливать деятельность, и предложил туристам вместо поездок гарантийные обязательства о том, что они смогут поехать в тур соответствующей стоимости летом 2019 года. Часть клиентов согласилась на это предложение, многие стали обращаться в суд.

Долг "Натали" перед туристами и партнерами достигает 1,5 млрд рублей. Общее число пострадавших туристов приближается к 30 тыс. Пока почти никому из них не удалось вернуть деньги за отмененные туры.

СК "Ингосстрах", где застрахована ответственность туроператора, заявила, что готова выплачивать компенсации пострадавшим клиентам в объеме, который покрывается финансовой гарантией туроператора, но только после того, как он объявит об остановке деятельности.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее заявляли, что ситуация с "Натали Турс" беспрецедентна для рынка, так как компания аннулировала проданные туры, но не объявляет об остановке деятельности. Таким образом, ее клиенты не могут получить компенсации. С 3 сентября вступили в силу поправки в закон о туристской деятельности, в соответствии с которыми Ростуризм получил право исключать туроператора из реестра, если он не выполняет обязательства перед туристами. Раньше исключить компанию из реестра можно было только после того, как она сама объявит об остановке деятельности.